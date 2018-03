Landgericht spricht Mutter frei, die ihre Tochter getötet hat

Sie wollte ihrem verstorbenen Lebensgefährten ins Jenseits folgen. Aus diesem Grund hat eine heute 49-jährige Frau aus Lindau im September 2016 ihre neunjährige Tochter getötet — und versucht, sich ebenfalls das Leben zu nehmen.

Das Kemptener Landgericht hat die Frau am Dienstagabend für schuldunfähig befunden und freigesprochen. Die Kammer um den vorsitzenden Richter Gunther Schatz war überzeugt: Die Frau war zum Tatzeitpunkt schwer depressiv und handelte in einer Psychose.

Als die Angeklagte nach einigem Hin und Her — ihre Anwältin hatte zunächst den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, den Antrag später aber wieder zurückgezogen — aussagte, wurde deutlich, welch Drama sich am Abend des 12. September 2016 und der darauffolgenden Nacht in der Lindauer Wohnung abgespielt hatte.

Stille im Gerichtssaal

Ganz still wurde es im Gerichtsaal, als die Mutter berichtete, wie sie ihrer Tochter zwei Schlaftabletten in den Tee gemischt hatte, um ihr Stunden später ein Kissen aufs Gesicht zu drücken.

„Was ist dann passiert?“, fragte Richter Schatz. „Sie ist aufgewacht“, antwortete die Angeklagte nach einer langen Pause. Das Mädchen hatte den Tee wegen seines bitteren Geschmacks nicht ausgetrunken und offenbar nicht tief genug geschlafen. Etwa fünf lange Sekunden hatte es versucht, sich zu wehren. Doch die Angeklagte habe das Kissen weiter aufs Gesicht ihrer Tochter gedrückt und gedacht: „Wir gehen zu Papa.“

Dann legte sie ihr ein Foto des Vaters in die leblose Hand.

Der Vater des Mädchens hatte sich genau zwei Monate zuvor das Leben genommen. Ein Verlust, den die Angeklagte nicht ertragen hatte. Lang erzählte sie von der besonderen Beziehung, die sie zu ihrem Lebensgefährten gehabt hatte. „Er war der einzige Mensch, der mir zugehört hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich vor ihm gar nicht richtig gelebt habe“, sagte sie.

Die Mutter und die beiden erwachsenen Kinder der Angeklagten dagegen hatten die Beziehung kritisch gesehen. „Sie hätte alles für ihn gemacht“, sagte die erwachsene Tochter der Angeklagten aus. Dabei habe der Lebensgefährte ihrer Mutter diese betrogen und schlecht behandelt. Auch von seinen Drogenproblemen und seiner Depression erfuhr die Angeklagte erst nach dessen Tod.

Einen Tag später aufgewacht

Als ihre Tochter nicht mehr atmete, versuchte die Angeklagte, sich selbst umzubringen, unter anderem durch die Einnahme mit Tabletten. „Das letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass ich mir eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hab“, sagte sie.

Wieder aufgewacht ist die Angeklagte mehr als einen Tag später im Krankenhaus. Ihre ältere Tochter, die im selben Haus wohnte, hatte die Mutter am nächsten Tag nicht erreicht. Am Vormittag des 14. September erkundigte sie sich schließlich bei Arbeitgeber und Grundschule, die daraufhin die Polizei riefen.

Die Rettungskräfte konnten die Angeklagte wiederbeleben und brachten sie zur Entgiftung ins Lindauer Krankenhaus. Einen Tag später kam sie in Untersuchungshaft. Seit Mitte Februar 2017 ist sie frei, befand sich aber immer wieder längere Zeit in stationärer Behandlung.

Mittlerweile ist sie umgezogen und arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb, um sich abzulenken. Am vergangenen Mittwoch hatte sie wegen der anstehenden Verhandlung einen Zusammenbruch und war bis jetzt in der geschlossenen Psychiatrie.