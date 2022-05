Landesweiter Probealarm auch in Lindau

Der Landkreis Lindau nimmt am Donnerstag, 12. Mai, an einem landesweiten Probealarm teil. Um etwa 11 Uhr werden zeitgleich mehrere Sirenenanlagen im Landkreis ausgelöst. Rund zehn Minuten später wird dann ebenfalls über die Sirenen Entwarnung gegeben. Zudem wird mit der Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) eine Probewarnmeldung versendet.

Vom Probealarm betroffen sind die Sirenen in Lindenberg, im Markt Weiler-Simmerberg, in der Gemeinde Röthenbach, im Markt Scheidegg, in der Stadt Lindau und in der Gemeinde Weißensberg.

Mehr Informationen zu dem Probealarm sind auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums zu finden unter: https://www.stmi.bayern.de