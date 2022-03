Landesliga Oberschwaben: Schachclub Lindau schraubt Ziel nach oben

Durch einen ungefährdeten 6:2-Erfolg gegen die Gäste vom SC Weiße Dame Ulm II hat sich die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau laut Mitteilung aller Abstiegssorgen in der Schach-Landesliga Oberschwaben entledigt. Das führt zu erhöhten Ambitionen: Der SCL will nun ein Wörtchen um den Titel mitreden und „das scheint jetzt auch realistisch zu sein“, so die Lindauer, die nach drei Siegen und einem Unentschieden an der Spitze stehen.

Seine gute Saisonform stellte der SCL auch im Heimspiel gegen die Gäste von WD Ulm II sofort unter Beweis. Karl Steudel am Spitzenbrett sowie Günter Scherbaum an Brett 6 brachten die Lindauer schnell mit 2:0 in Führung. Gebhard Eiler (Brett 2) und Heiko Roth (Brett 8) konnten so in ausgeglichenen Stellungen Remisangebote der Gegner zum 3:1-Zwischenstand annehmen. Xaver Fichtl (Brett 7) und Harald Schulze (Brett 4) sicherten weitere Mannschaftspunkte. Thomas Jäckel (Brett 3) und Alfons Raiber (Brett 5) forcierten eine Punkteteilung. Kommenden Sonntag um 10 Uhr gastiert Lindau bei den Schachfreunden Vöhringen.