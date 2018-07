Landesliga-Handballdamen gehen gegen Lehr unter

Eine Schwächephase beim TSV Lindau zu Beginn der zweiten Halbzeit ist am Wochenende der Grund gewesen, dass das Spiel in der Damenhandball-Landesliga gegen den SC Lehr mit einer Niederlage endete. So lässt sich laut Spielbericht die 21:29-Heimniederlage am vergangen Samstag erklären.

Während die TSV-Damen in der ersten Halbzeit mit einer starken Abwehr und schön herausgespielten Toren glänzte, verfielen sie in der zweiten Halbzeit ins alte Muster: viel zu viele Fehler im Angriff und eine unsicher stehende Abwehr.

Das Spiel begann holprig, kleine Fehler schlichen sich ein, konnten jedoch ausgebügelt werden. Mit dem ersten Tor in der fünften Minute wachten die Inselstädterinnen richtig auf. Die Abwehr stand sicher, der Angriff wurde strukturierter und das Zusammenspiel gelang, was den Gastgeberinnen in der zwölften (4:3) und 25. Minute (10:8) die Führung einbrachte. Der Gegner aus Lehr kam nochmals kurz vor Ende der ersten Halbzeit auf 10:10 heran, doch die TSV-Damen konterten aus einer gut stehenden Abwehr heraus mit zwei schön herausgespielten Toren. Somit ging es mit einer knappen 12:11 Führung in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte wollte man auf Lindauer Seite noch torgefährlicher agieren, mit mehr Konzentration eigene Fehler vermeiden und den SC Lehr so unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Doch die Anfangsphase verlief viel zu hektisch: Weder im Angriff noch in der Abwehr passte es, so dass die Gäste in der 34. Minute mit 14:13 in Führung gingen und diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand gaben.

Im Angriff machte man das Spiel viel zu eng und rieb sich in Einzelaktionen auf, was zu Ballverlusten führte und dem Gegner leichte Kontertore ermöglichte. Auch in Lindaus Abwehr fehlten jetzt die Absprachen und die nötige Konsequenz. TSV-Trainer Florian Staudacher wechselte daraufhin auf eine offensiver ausgerichteten 4:2-Formation. Doch auch diese Umstellung in der 50. Minute brachte nicht mehr die erhoffte Wende. Der SC Lehr zog auf 21:29 davon, was zugleich den Endstand bedeutete.

Letztendlich hat eine gute erste Halbzeit nicht gereicht, um weiter Punkte einzufahren. Einmal mehr zeigte sich den Lindauerinnen, dass in der Landesliga eine starke Halbzeit allein nicht ausreicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die TSV-Handballdamen müssen nun weiter daran arbeiten, dass sie in Zukunft ihre Stärken über die gesamte Spielzeit abrufen können.