Landesgartenschau-Baustelle wird zur Schaustelle

Zu einer Führung lädt die Natur in Lindau gGmbH auf das Geländer der Gartenschau ein. Hier soll die Baustelle zur Schaustelle werden, wenn die Experten vorstellen, was sich in den vergangenen Wochen so alles getan hat. Los geht es am Donnerstag, 25. Juni, um 16 Uhr.

Die Arbeiten auf dem Gartenschau-Gelände schreiten mit großen Schritten voran, heißt es vonseiten des Planungs- und Organisationsteams. Bei dem Rundgang soll es Informationen zum aktuellen Baufortschritt und zu den weiteren Planungen für die Gartenschau in Lindau geben.

„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder eine Führung anbieten und den Bürgerinnen und Bürgern so die aktuellen Entwicklungen auf dem Gartenschau-Gelände zeigen können“, sagt Geschäftsführerin Claudia Knoll.

Ganz ohne Einschränkungen geht es in Zeiten von Corona allerdings nicht. Aufgrund der aktuellen Situation dürfen derzeit nur 15 Personen pro Gruppe geführt werden. Insgesamt wird es daher fünf Gruppen geben. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich, schreiben die Organisatoren in der Ankündigung.