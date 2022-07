Vorarlberg warnt Wanderer vor Bergtouren im Hochgebirge: „Gletscher werden instabiler“

Routen im österreichischen Vorarlberg sind auch bei hiesigen Wanderern und Kletterern sehr beliebt. Die Landeswarnzentrale in Bregenz empfiehlt Bergfans nun jedoch, sich wegen der immer instabiler werdenden Gletscher vor geplanten Hochtouren bei den lokalen Bergführerbüros und Hüttenwirten vor der Tour umfassend über die aktuellen Verhältnisse zu informieren.

"Das Eis der Gletscher war in exponierten Bereichen am Ende des Winters nur von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Es fehlte den Gletschern somit die schützende Schneedecke für den Sommer", schreibt die Pressestelle in Bregenz.

Die Schmelze findet daher schon im Frühsommer 2022 über große Teile der Gletscherfläche statt. Der im Winter zeitweise massiv verfrachtete Saharastaub habe die Schneeschmelze zusätzlich gefördert. Dadurch komme das dunkle, mit Sand und Schlick versehene Eis zum Vorschein, was wiederum die Abschmelzung beschleunige.

Hochtouren in Vorarlberg in Zukunft besser im Frühjahr

Klimabedingt sei die Eisdecke in den Alpen bereits so dünn, dass einsickerndes Schmelzwasser die Bindung zum Untergrund schwächt und daher ohne Vorwarnung, vor allem in steilen Bereichen, jederzeit abplatzen könne.

Die Pressestelle mahnt: Klassische Hochtouren werden durch die höheren Temperaturen in Zukunft immer mehr in Richtung Frühjahr verlegt werden müssen.

Das wärmere Klima erhöhe die Gefahr von Eis- und Felsschlag, die Absturzgefahr auf steilen Blankeisfeldern sowie die Spaltensturzgefahr auf dünner Firnauflage und somit das Gesamtrisiko beim Bergsteigen im Hochsommer.

Zuletzt hatte ein Gletschersturz in den Dolomiten, bei dem nach derzeitigem Stand neun Menschen starben, medial für großes Aufsehen gesorgt.

