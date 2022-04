Lambert – der Mann mit der Maske im Zeughaus

Der Lindauer Zeughausverein bringt am Samstag, 28. Mai, um 20 Uhr den Pianisten Lambert auf die Bühne. Die Person hinter der sardischen Stiermaske bleibt dabei unerkannt. Gerüchte darüber, wer und was sich hinter dieser Maske verbergen könnte, gibt es zuhauf, schreibt der Zeughausverein in einer Ankündigung.

Nicht zuletzt deshalb, weil Lamberts Spiel auch international bekannt und gefragt ist. Namhafte Künstler wie zum Beispiel José González, Deichkind und Moderat fragten Reworks ihrer Tracks an und bekamen einzigartige Neuinterpretationen zurück. In den vergangenen Jahren veröffentlichte Lambert vier Solo-Alben und tourte über den halben Kontinent. Bach und Chopin sind in seiner Musik genauso präsent wie Bill Evans, Keith Jarrett und Brad Mehldau. Große Helden, die man nicht hinter jedem seiner Stücke vermuten würde. Denn die im Gegensatz dazu auch zu spürender Eingängigkeit popkultureller Traditionen und Inspirationen machen Lambert zu einem bunten Phänomen, das weit über die sogenannte Neoklassik hinausgeht. In Lindau präsentiert er sein neue Album „Open“, das am 13. Mai erscheint.