„Lakeside Groove“ an der Römerschanze soll stattfinden

Nach wiederholter, regenbedingter Absage, versucht der Verein V.a.C.K. dieses Wochenende letztmals die Römerschanze zu bespielen. Sofern es die Wetterverhältnisse zulassen, erwartet die Besucher an zwei Tagen ein buntes Programm.

Am Freitag, 10. September, gibt es laut Pressemitteilung des Veranstalters unter dem Motto „Lakeside Groove – Ein Tag am See“ einen Mix aus Soul, Funk, Disco und Rock der 70er und 80er-Jahre mit einer Prise Latin, Reggae, House und ausgewählten aktuellen Hits. Als Gast hat sich Funkmaster Bernhard mit Funky Mike einen alten Freund eingeladen. Andi H. aus Vorarlberg wird mit seiner Posaune aufspielen.

Am Samstag, 11. September lädt die Caribic Night Crew zur Reggae & Dancehall Night auf die Römerschanze ein. Die DJs Tandaro und Jahmut spielen Dancehall mit jamaikanischen Reggae Vibes. Wie immer werden auch eigene Songs von Tandaro, entstanden in Zusammenarbeit mit jamaikanischen Sängern, in der Setlist enthalten sein.

Der Veranstaltungsdoppelpack beginnt jeweils um 17 Uhr und geht bis Mitternacht, weshalb frühzeitiges Erscheinen empfohlen wird. Der Eintritt ist frei. Es gelten die momentanen Hygienebestimmungen.