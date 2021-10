LAG beschließt fünf Projekte für die Region Lindau

Das Entscheidungsgremiums der LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee hat fünf Projekte für die Region beschlossen. Bei der zehnten Sitzung des Entscheidungsgremiums, die in der Inselhalle in Lindau stattfand, stellten fünf Projektträger den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums ihre Projekte ausführlich vor, bevor es zur finalen Abstimmung kam. Insgesamt seien Fördermittel für drei Einzelprojekte in Höhe von 90 178,79 Euro sowie für zwei Kooperationsprojekte in Höhe von 398 218,79 Euro beschlossen worden, schreibt die LAG in einer Pressemitteilung.

Darunter sind Fördergelder für das Freilichttheater „Der 30-jährige Krieg im Allgäu und Vorarlberg“ des Marktes Weiler-Simmerberg. In Zusammenarbeit mit regionalen Theatervereinen und Bürgern der Marktgemeinde entsteht ein historisches Theaterstück, das Dank Filmaufnahmen anschließend als Lehrmaterial den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Das Projekt „Argentaler Kaffee-Wägele“ der Verwaltungsgemeinschaft Argental in Zusammenarbeit mit dem Seniorennetz Argental plant die Anschaffung eines mobilen Kaffeeanhängers inklusive Equipment. Damit wird ein Angebot vorrangig für Senioren geschaffen, bei dem im regelmäßigen Turnus zu Kaffee und Kuchen sowie zum Gesprächsaustausch eingeladen wird.

Auch das Projekt der Stadt Lindau „In situ Paradise - 1. Lindau Biennale“ soll durch LEADER-Mittel gefördert werden. Dabei handelt es sich um ein Kunst- und Kulturprogramm mit fester Ausstellungsinstallation im öffentlichen Raum sowie unterschiedliche Veranstaltungen und Aktionen, welche sich drängenden gesellschaftspolitischen Fragen widmen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Neben diesen Einzelprojekten werden zwei Kooperationsprojekte unterstützt. Das Projekt „Nachhaltigkeit im Lebensraum Allgäu“ der Allgäu GmbH ziele darauf ab, besondere Naturplätze im Allgäu sowie nachhaltige Konsummöglichkeiten oder Aufenthaltsorte sicht- und erlebbar zu machen. Durch das Projekt „Digitales Wald-Holz-Netzwerk“ des Holzforum Allgäu werden regionale Akteure und Unternehmen aus der Forst-Holz-Branche und damit die regionale Wertschöpfungskette im Allgäu durch eine digitale Schnittstelle zusammengeführt. Ziel sei es, eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten sowie die Kooperations- und Leistungsfähigkeit der vielen Handwerks- und Kleinbetriebe zu stärken.