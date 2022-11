Lässt sich mit Treibholz heizen?

Der See spuckt jedes Jahr große Mengen an Treibholz aus – das Wasserwirtschaftsamt muss sich um die Entsorgung kümmern. Teilweise wird es wie Abfall verbrannt. Doch könnte Treibholz nicht auch zum Heizen vor Ort genutzt werden?

Was Martin Adler, Abteilungsleiter für den Landkreis Lindau beim Wasserwirtschaftsamt Kempten, dazu sagt.

Ist es prinzipiell erlaubt, Treibholz aus dem See zu fischen beziehungsweise am Ufer aufzusammeln?

Ja, das private Sammeln von Treibholz aus dem See, beziehungsweise am Ufer ist grundsätzlich zulässig, sofern es in öffentlich zugänglichen Bereichen, das heißt außerhalb von Privatgrundstücken, erfolgt. Nicht zulässig ist es dagegen in Naturschutzgebieten.

Martin Adler vom Wasserwirtschaftsamt Kempten (Foto: Wasserwirtschaftsamt Kempten/Walter Bachmann)

Haben Sie den Eindruck, dass Treibholz aufgrund der steigenden Energiepreise begehrter geworden ist? Melden sich Bürger bei Ihnen, die gern Treibholz zum Heizen hätten?

Nein, bisher sind noch keine derartigen Anfragen von Bürgern bei uns eingegangen. Anfang 2021 hatten wir eine Anfrage eines – vermutlich kommerziellen – Interessenten, dem wir das Angebot gemacht hatten, ihm eine Lkw-Ladung Treibholz zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen. Dieser hatte sich jedoch daraufhin nicht mehr gemeldet.

Eignet sich Treibholz zum Heizen?

Das Holz eignet sich aufgrund seiner Beschaffenheit nur bedingt zum Heizen, da es sich zu einem erheblichen Anteil um bereits morsches, minderwertiges Altholz handelt. Der Heizwert ist somit herabgesetzt. Zudem müsste es vor dem Verbrennen erst gründlich getrocknet werden.

Wo sammelt das Wasserwirtschaftsamt das Treibholz in Lindau? Ist es möglich, dass Leute dorthin kommen, um sich Holz abzuholen?

Das Treibholz wird an elf Containerstationen gesammelt, die entlang des bayerischen Bodenseeufers verteilt sind, wo eine geeignete Lkw-Zufahrtsmöglichkeit besteht. Teilweise wird es am Lagerplatz der Seemeisterstelle Lindau für einige Zeit zwischengelagert.

Aus Haftungsgründen (Verletzungsgefahr!) ist es nicht erlaubt, aus den Containern Holz zu entnehmen.

Was passiert mit dem Treibholz weiter?

Das Treibholz wird von der Entsorgungsfirma abgeholt, nicht brennbare Fremdbestandteile, wie zum Beispiel Steine, werden aussortiert. Mehrheitlich wird das Treibholz zerkleinert und verkompostiert. Teilweise wird das Holz in einer geeigneten Anlage der Entsorgungsfirma verbrannt.

Warum wird das Treibholz weggefahren? Könnte es in Zeiten von Energieknappheit nicht auch in Lindau genutzt werden?

Bereits seit Jahren wird in Lindau, unter anderem von städtischer Seite, zum Teil auch von Vereinen, immer wieder darüber diskutiert, ob man das Treibholz nicht ,ortsnah’ zum Beispiel in einem lokalen Heizkraftwerk thermisch verwerten könne.

Diese Überlegungen wurden jedoch bislang nicht weiterverfolgt, unter anderem aufgrund des relativ hohen Aufwands bei vergleichsweise geringem Heizwert des zum Teil sehr morschen Holzes.

Da bislang noch keine konkrete, örtliche Verwertungsmöglichkeit existiert, muss sich das WWA Kempten um die Entsorgung kümmern. Grundsätzlich spricht nichts gegen eine entsprechend gut organisierte, ortsnahe Verwertung in Lindau.

Zu bedenken wäre höchstens, dass der Treibholz-Anfall am bayerischen Bodenseeufer von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterliegt (weder Anfallsmenge noch -zeitpunkt sind vorhersehbar) – jeweils abhängig von Hochwasserereignissen im alpinen Einzugsgebiet des Bodensees sowie von den vorherrschenden Windverhältnissen am Bodensee.

Wie viel Treibholz wird jährlich entsorgt?

Im langjährigen Mittel werden am bayerischen Bodenseeufer etwa 8500 Kubikmeter Treibholz (= Schüttraummeter, das heißt eher locker und ,sperrig’ geschüttet) pro Jahr entsorgt. Diese Menge entspricht ungefähr 2000 bis 2200 Tonnen jährlich. Die Mengen schwanken sehr stark.