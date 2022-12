Ladendiebstahl trotz Hausverbot

Ein 24-jähriger Mann hat sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt auf der Lindauer Insel aufgehalten. Dabei steckte er laut Polizeibericht verschiedene Lebens- und Genussmittel in seine Jacke und wollte dann, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen. Seine Tat konnte jedoch von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet werden. Dieser sprach ihn dann nach Verlassen des Kassenbereiches an. Danach verständigte er die Polizei.

Die Polizei leitete gegen den Ladendieb ein Ermittlungsverfahren ein. Da der Dieb auch schon ein Hausverbot in dem Geschäft hatte, kam noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch dazu.