Ladendiebstahl endet im Gefängnis

Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstagabend von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in einem Lindauer Lebensmittelgeschäft Waren in seine Tasche steckte und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Ladendetektiv stellte den Dieb und informierte die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Da er laut Polizeibericht die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

