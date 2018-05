Eine 35-jährige Frau hat am Montagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in der Zeppelinstraße Nahrungsmittel im Wert von etwa 80 Euro entwendet. Der Ladendetektiv erwischte die Frau beim Verlassen des Geschäfts und übergab sie der Polizei. Am Nachmittag wurde die Frau erneut beim Ladendiebstahl erwischt, als sie versuchte, in einem Supermarkt in der Kemptener Straße Kosmetikartikel zu stehlen. Die Kosmetikartikel hatten einen Wert von 18 Euro.