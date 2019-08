Ladendiebin klaut Spirituosen im Wert von 585 Euro

Dieses Mal ging der Versuch schief: Ein Ladendetektiv ist am Freitagnachmittag in einem Lindauer Geschäft auf eine 60-jährige Frau aufmerksam geworden, die laut Polizeibericht Spirituosen im Wert von 585 Euro stehlen wollte. Wie die Polizei schreibt, soll die Frau in den vergangenen Wochen bereits andere Ladendiebstähle begangen haben – denn im Verbrauchermarkt seien Fehlbestände aufgefallen. Deswegen hat der Ladendetektiv wohl besonders aufmerksam hingeschaut. Als die Polizeibeamten das Auto der Frau durchsuchten, fanden sie weiteres Diebesgut. Nun kommt statt kostenloser Einkäufe ein Anzeige auf die Frau zu.