Ladendiebin hat Amphetamin dabei.

Eine 32-jährige Ladendiebin hat am Mittwochabend versucht, im Lindaupark ein Paar Ohrringe unbemerkt in ihrer Tasche an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Dies misslang ihr, und der Ladendetektiv verständigte umgehend die Polizei, die wenig später eintraf. Damit war der Fall aber noch nicht beendet. Im Rahmen der polizeilichen Durchsuchung stellte sich heraus, dass die Diebin noch einige Gramm Amphetamin mit sich führte. Die Frau erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Drogenbesitzes.

Mehr zum Thema Lindau-Insel Eingangsbereich beschädigt