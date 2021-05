Ladendiebin ertappt

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Kemptener Straße hat der Polizei am Mittwoch eine Ladendiebin angezeigt. Eine 49-Jährige war beobachtet worden, nachdem sie verschiedene Waren im Wert von 25 Euro in ihre Handtasche gesteckt und an der Kasse vorbei geschmuggelt hatte. Ein Mitarbeiter sprach die Frau auf die gestohlenen Waren an, sie gab den Diebstahl zu. Die Streife der Lindauer Polizei nahm die Anzeige wegen Ladendiebstahls auf. Die Frau hat nun ein Jahr lang Hausverbot in dem Markt.