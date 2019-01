Ladendiebe klauen Luxushandtasche und -schuhe

Designerschuhe und eine Handtasche im Verkaufswert von rund 3000 Euro sind in einem Laden in Lindau gestohlen worden. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am 28. Dezember.

Eine Gruppe von insgesamt sechs Personen betrat an dem Tag gegen 15.15 Uhr die Boutique in der Lindauer Fußgängerzone. Dabei lenkten sie das Verkaufspersonal gezielt ab: Jeweils zwei von ihnen begaben sich in eine andere Ecke des Ladens und stellten dem Verkaufspersonal abwechselnd Fragen zu verschiedenen Artikeln. Durch das Ablenkungsmanöver gelang es den Tätern, Designerschuhe und eine Handtasche im Verkaufswert von rund 3000 Euro zu entwenden.

Für das Personal hörte es sich so an, als unterhielten sich die Personen in slawischer Sprache, berichtet die Polizei. Es handelte sich bei den Tatverdächtigen um drei Männer und drei Frauen. Eine eindeutige Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor, auffällig war jedoch die Bekleidung zweier Frauen: Die eine trug eine helle Pelzjacke, die andere eine pinke Jacke.