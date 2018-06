Mit Gefängnis muss ein Wohnsitzloser rechnen, der am späten Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Aeschach gestohlen hat.

Ein Ladendetektiv beobachtete den 61-Jährigen, als er eine Flasche Sekt entwendete. Später fand die Polizei bei dem Mann eine zweite Flasche. Da der Mann bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls vorbestraft ist, bestand der Staatsanwalt auf Vorführung beim zuständigen Haftrichter. Dieser wird entscheiden, ob der Beschuldigte eine weitere Haftstrafe absitzen muss.