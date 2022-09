Ladendieb packt zehn Flaschen Bier in seinen Rucksack

Ein 43-jähriger und offenbar sehr durstiger Mann ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr von einem Kunden in einem Supermarkt auf der Lindauer Insel dabei beobachtet worden, wie er zehn Flaschen Bier in seinen Rucksack packte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen hatte. Der Zeuge sprach daraufhin einen Mitarbeiter an. Dieser verfolgte den Bierdieb, wie die Polizei mitteilt, bis zur Lindenschanze. Dort hielt er an.

Der Mitarbeiter des Marktes ging dann zurück zum Markt und verständigte seinen Chef. Nach Verständigung der Polizei trafen die Beamten den Dieb an der Lindenschanze allerdings nicht mehr an. Im Rahmen einer Fahndung stellten die Beamten den Mann aber nach einer halben Stunde wieder an der Lindenschanze. Er hatte die zehn Flaschen Bier noch in seinem Rucksack. Die Beamten begleiteten den Mann zurück zum Supermarkt, dort übergab er das Diebesgut an den Marktleiter. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.