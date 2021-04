Ladendetektiv fasst betrunkenen 35-jährigen Dieb in der Ludwig-Kick-Straße

Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch durch einen Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt in der Ludwig-Kick-Straße in Lindau dabei beobachtet worden, wie er zwei Dosen eines Alkoholgetränks in die Jackentasche gesteckt hat und ohne zu bezahlen dann den Markt verlassen wollte. Zur Aufnahme des Diebstahls wurde dann eine Streife der Lindauer Polizei hinzugerufen. Diese fanden dann in seinem Rucksack noch eine Flasche Wodka, die er ebenfalls in dem Markt entwendet hatte. Bei seiner Tat stand der Mann unter Alkoholeinwirkung. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Da er angab, mit seinem Fahrzeug zur Arbeit fahren zu wollen, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel vorsorglich abgenommen, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet, so die Polizei.