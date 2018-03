Ladekran streift mehrere Ampeln

Ein Lastwagen hat in der Kolpingstraße, an den Kreuzungen am Bleicheweg und an der Anheggerstraße, gleich beide Ampelanlagen beschädigt, teilt die Polizei mit. Zum Unfall kam es, da der Fahrer des Lastwagens seine Arbeitshandschuhe unachtsam in den Fußraum der Beifahrerseite geworfen hatte. Diese landeten dabei auf dem Bedienelement des Ladekrans und fuhren diesen aus. Der Ladekran streifte dann an beiden Kreuzungen die oberen Ausleger der Lichtzeichenanlage. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.