Zwei 0:1-Niederlagen der Verfolger, ein 2:2-Remis des Tabellenführers: Es war nicht der Sonntagnachmittag für die A2-Kreisligisten aus Lindau und näherer Umgebung. Lediglich die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz mit ihrem 7:1-Heimsieg über den Tabellenletzten FC Friedrichshafen wurde den Erwartungen gerecht – und besserte durch den Kantersieg das eigene Torverhältnis schlagartig auf.

„Das tut uns gut. So oft kommt dies bei uns nicht vor“, sagt SGM-Coach Thomas Kristen im Rückblick auf den 13. Spieltag. Obwohl der Häfler FC mit einem grottenschlechten Torverhältnis (6:42) weiterhin auf den ersten Saisonpunkt überhaupt wartet, hätten sich die Gäste aus Friedrichshafen „nicht wehrlos gegeben“ (Kristen), sondern hätten versucht, dagegenzuhalten. Durch den klaren Heimerfolg verbesserte sich die bayerische Spielgemeinschaft vom zehnten auf den sechsten Tabellenrang. Kommenden Sonntag muss Hege/Nonnenhorn/Bodolz nach Eriskirch reisen. „Das wird ein heißes Spiel“, betont Thomas Kristen mit Blick auf den richtungsweisenden Charakter dieser Partie. Wer von beiden gewinnt, kann sich im Tabellenmittelfeld festsetzen.

„Der VfB hat gut harmoniert. Das sind junge, agile Spieler, die schnell in den Angriffsmodus umschalten können“, lobt Achbergs Coach Michael Riechel die U23 der Häfler Landesligareserve. Die hatte am Sonntagnachmittag auf dem Rasenplatz des VfB-Stadiongeländes einen zweimaligen Rückstand gegen den Spitzenreiter der A2 wettmachen können, am Ende trennten sich beide Mannschaften 2:2. „Wir haben zu oft lange Bälle geschlagen und die Räume nicht eng genug gemacht“, lautete die Manöverkritik von Riechel am Tag danach. Bis auf den zweiten Ausgleich der Gastgeber, hevorgegangen aus einer feinen Einzelaktion von Sebir Elezi, fielen alle Tore aus Standardsituationen heraus. Trotz des Unentschiedens konnte Achberg den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz auf fünf Punkte ausbauen. Mit einem Dreier, vielleicht schon am nächsten Spieltag bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen winken Riechel & Co. die Herbstmeisterschaft.

0:6 gegen Tettnang, 2:2 gegen Aufsteiger Langenargen, 1:2 zu Hause gegen den FC Dostluk, jetzt am Sonntag ein 0:1 beim SV Oberteuringen: Was ist los mit dem TSV Schlachters? Am Fehlen von Patrick Schäfer, der dem TSV bis zur Winterpause nicht zur Verfügung steht, will Trainer Lukas Sonntag die derzeitige sportliche Misere nicht zwingend festmachen. „Irgendwie macht sich das doch bemerkbar“, räumt Sonntag auf Nachfrage ein. Zumal der entscheidende Gegentreffer in Oberteuringen aus einer „eigentlich geklärten Standardsituation“ heraus fiel.