Läufer flitzen durch Oberreitnau

Nach 24 Teamläufen im Landkreis Lindau seit dem Jahr 2008 sollte der 25. Lauf am Samstag in Oberreitnau etwas ganz Besonderes sein. Die Spenden sollten daher einer Organisation zugute kommen, die im ganzen Landkreis tätig ist. Das war in diesem Fall die Feuerwehr, von der acht Feuerwehren aus dem Landkreis zu den Spendenempfängern gehören sollten.

Diese waren bereits im Vorfeld sehr rührig und bereiteten sich schon seit einigen Wochen im Rahmen der Aktion „Fitness-Förderung der Feuerwehren“ auf den Jubiläumslauf vor. Entsprechend hoch war dann auch der Andrang beim Lauf. Während bei früheren Läufen – abhängig von Wetter und Termin – durchschnittlich etwa 100 Teams am Start waren, so waren es in diesem Jahr 152 Teams, also gut 100 Läufer mehr als früher.

Spontan überlegten sich die Organisatoren von der Bodenseebank und Achim Linder noch am Vorabend eine etwas geänderte Streckenführung, da bei der altbekannten Strecke die Wechselzone nicht dem Läufer-ansturm gewachsen gewesen wäre. Eine gute Entscheidung, der Läuferansturm war enorm. Auffallend viele Läufer waren als Feuerwehrleute erkennbar an ihren T-Shirts, einige liefen sogar in voller Feuerwehrmontur, was sich als besondere Herausforderung herausstellte. Daneben waren die „üblichen Verdächtigen“: Ambitionierte Läufer der Umgebung, Läufer des Lauftreffs des TV Reutin, sehr viele Hobbyläufer und erstmals auch Läufer, die sich in ihren T-Shirts als Schwimmer des TSV Lindau outeten. Die Stimmung war großartig.

Ganz reibungslos lief es dann am Anfang aber nicht, die Schlange in der Wechselzone war so lang, dass der Zeitnehmer Florian Fiedler mit dem Scannen der Startnummern nicht schnell genug hinterherkam, sodass es insbesondere für die schnellen Läufer schwer wurde, rechtzeitig zurück in der Wechselzone zu sein. Erst als ein zweiter Scanner zum Einsatz kam, entspannte sich die Situation merklich und die Läufer fanden Zeit zum Trinken und auch für Unterhaltungen. Auch wenn das Tempo der Teilnehmer völlig unterschiedlich war von rasend schnell bis hin zu denen, die versuchten, während des Bewegens kein Bier aus ihrer Bierflasche zu verlieren, so war dann doch für alle nach 60 Minuten Schluss. Schnellste Läufer waren Stefan Bleier und Kilian Obermeyer mit 27 gelaufenen Runden, dicht gefolgt vom schnellsten Mixed Team, Otto Hörmann und Monika Carl, die 25 Runden liefen, und vor dem schnellsten Frauenteam, Sabrina Beck und Stephanie Wunderle, die mit ihren 25 Runden wahrlich pfeilschnell unterwegs waren. Aber auch für die Feuerwehren und Grundschule und Kindergarten Oberreitnau wurde es spannend bei der Siegerehrung. Die Kinder waren 96 Runden gelaufen, die die Bodenseebank auf 120 aufrundete und mit je zehn Euro bedachte. So kamen für den Kindergarten und die Grundschule Oberreitnau jeweils eine Spende von 1200 Euro zusammen. Beim Hauptlauf waren die 152 Teams 2548 Runden gelaufen.

Aufgerundet auf 2600 und mit jeweils zwei Euro bedacht, ergab sich ein Spendenbetrag von 5200 Euro für die Feuerwehren, der nach Anzahl der gemeldeten Teams auf die einzelnen Wehren aufgeteilt wurde. Fast 30 Prozent der gemeldeten Teams hatten sich für die Feuerwehr in Weißensberg angemeldet, schon deutlich weniger liefen für Sigmarszell und Nonnenhorn.