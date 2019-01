Kurzzeitpflege ist rar im Kreis Lindau – Der verdoppelt jetzt seine Fördersumme, um mehr Plätze zu schaffen

Seit gut einem Jahr zahlt der Landkreis Lindau Zuschüsse an jene Heim, die Kurzzeitpflege anbieten. Denn immer mehr Menschen im Kreis werden pflegebedürftig, oft von Angehörigen versorgt, die auch mal eine Auszeit brauchen. Ohne ausreichend Kurzzeitpflege ist das aber kaum möglich. „Neue Plätze werden aber so schnell nicht gebaut“, gab Kreisrat Ulrich Pfanner im Haushaltsausschuss zu bedenken. Deshalb müsse der Kreis mehr Geld in die Hand nehmen, um die Defizite jener Heime zu verringern, die Plätze für diese Pflegeform freihalten. Der Haushaltsausschuss hat den Betrag dafür im Kreisetat jetzt verdoppelt.

Die derzeit bestehende Kurzzeitpflege-Förderung des Landkreises – es gibt 3500 Euro pro Jahr fürs Bereitstellen eines Platzes und zudem 18 Euro Zuschuss pro Tag für wirklich belegte Kurzzeitpflegeplätze – geht auf einen Antrag der Kreistagsfraktion der Grünen zurück. Jetzt drängen auch die CSU-Räte darauf, dass der Landkreis in diesem Bereich „mehr Geld in die Hand nehmen muss“, wie es im Haushaltsausschuss hieß: „Kurzzeitpflege ist eines der wichtigsten Themen derzeit“, betonte Pfanner dort.

Der Scheidegger Kreisrat und Sprecher der Landkreisbürgermeister weiß: Einen Heimplatz für Kurzzeitpflege freizuhalten, bedeute für jedes Haus finanzielle Verluste. Zwar werden dafür unterschiedliche Zahlen genannt, sie bewegen sich jedoch durchwegs mit fünfstelligen Bereich. Die jetzigen Zuschussbeträge des Kreises hält Pfanner deshalb für zu niedrig: Er verwies darauf, dass Heimbetreiber ihre Plätze verständlicherweise aus Kostengründen lieber an Pflegebedürftige vergeben, die auf Dauer in ihr Haus einziehen.

Erste Neubauten wohl erst in zwei Jahren

Die Menschen im Landkreis brauchen nach seinen Worten mehr als die derzeit elf buchbaren Kurzzeitpflegeplätze. „Denn baulich wird so schnell nichts Neues kommen. Das dauert mindestens noch ein bis zwei Jahre“, sagte Pfanner. Deshalb hielt der Westallgäuer Kreisrat es für wichtig, den Gesamtzuschussbetrag im diesjährigen Kreisetat von 183 700 Euro auf 400 000 Euro zu erhöhen.

Dass die Kurzzeitpflegeplätze im Kreis Lindau nur knapp zur Hälfte belegt gewesen sein sollen, wie aus einer ihm vorliegenden Liste hervorgehe, konnte sich Grünen-Kreisrat Thomas Kühnel in der Sitzung des Haushaltsausschusses nicht vorstellen: Er wisse von etlichen pflegenden Familien, die in den vergangenen Monaten vergeblich einen Platz im Kreis Lindau suchten. Damit wenigstens die Suche der Betroffenen erleichtert wird, hat der Landkreis im September auf seiner Internetseite einen Kurzzeitpflege-Navigator eingerichtet, der ähnlich wie bei Hotelbuchungen anzeigt, wann und wo einer der elf Plätze im Kreisgebiet frei ist.

Sowohl der Lindauer Bürgermeister und Kreisrat Karl Schober als auch die stellvertretende Landrätin Margret Mader bezeichneten einen höheren Haushaltsansatz als „wichtiges Zeichen an die Menschen im Kreis“. Jürgen Müller und Hans Kern hielten zunächst bei höherem Bedarf zunächst eine Nachfinanzierung unterm Jahr aus dem regulären Kreisetat für eine Alternative – letztlich aber unterstützten alle Kreisräte und Landrat Elmar Stegmann Pfanners Vorschlag, den Ansatz für die Förderung von Kurzzeitpflege im diesjährigen Kreishaushalt auf 400 000 Euro zu erhöhen.

Was nach Aussage des Landratsamts-Juristen Tobias Walch aber nicht heißt, dass die bisherigen Förderbeträge automatisch einfach verdoppelt werden: „Über deren Höhe muss der Kreistag entscheiden“, so Walch auf Nachfrage der LZ. Die Verwaltung sei in ihrem Haushaltsansatz davon ausgegangen, dass Zuschüsse für bis zu 18 Kurzzeitpflegeplätze in diesem Jahr finanzierbar sind. Bisher gibt es elf: Hospital und Altersheim Reutin bieten zusammen acht Plätze, weitere drei stehen im Westallgäu in Heimenkirch und Grünenbach zur Verfügung.

Was brauchen Heime für mehr Plätze?

Wichtig ist in Walchs Augen aber die Frage: „Was brauchen die Heime, um mehr Plätze für Kurzzeitpflege zur Verfügung stellen zu können?“ Das müsse man aber im direkten Gespräch mit den Heimträgern diskutieren, so der für Soziales und Kreisentwicklung zuständige Jurist.