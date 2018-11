In den Armenvierteln von Brasilien

Nonnenhorn (lz) - Der Frauenbund Nonnenhorn lädt am heutigen Montag, 12. November, zu einem Vortrag „Leben in den Favelas von Sao Luis in Brasilien“ ein. Brigitte Greiter berichtet von den Erfahrungen eines Besuchs bei Menschen in den Armenvierteln. Beginn ist um 19Uhr im Pfarrsaal Nonnenhorn. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Gemeinderat Nonnenhorn tagt

Nonnenhorn (lz) - Im Rathaus Nonnenhorn tagt am heutigen Montag, 12. November, der Gemeinderat gemeinsam mit der Teilnehmergemeinschaft Nonnenhorn II Dorerferneuerung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Bertatung und Beschlussfassung über die Konstenvereinbarung Conrad-Forster-Straße sowie die Versetzung eines Bortbackofens im Rahmen der Dorferneuerung. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.

Kindertagesstätte St. Raphael feiert St. Martin

Sigmarszell (lz) - Bei guter Witterung findet am Dienstag, 13. November, ab 17 Uhr der Laternenumzug der Kindertagesstätte St. Raphael in Schlachters statt. Er führt vom Feuerwehrhaus Sigmarszell, an der Halde über die Wiesenstraße und über die Bodenseestraße zur Kita. Die Kinder freuen sich über viele Zuschauer und auf ein schönes Fest mit den Familien anschließend im Außengelände der Kita. Bei schlechtem Wetter gibt es nur die St. Martinsfeier im Haus des Gastes.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“

Bodolz (lz) - Der Referent Dr. Elias Stangl zeigt in einem Vortrag am Dienstag, 13. November, auf, wie das Märchen „Der kleine Prinz“ Denkanstöße geben kann, um seinem Leben einen Sinn zu geben und sich stark zu machen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Johannes der Täufer, Der Eintritt kostet 4 Euro.

Gemeinderat Wasserburg tagt

Wasserburg (lz) - Die nächste Sitzung des Wasserburger Gemeinderates findet am Dienstag, 13. November, um 20 Uhr im Sitzungsaal der Rathauses statt. Beraten wird unter anderem über die Beschaffung einer Schließanlage für das Feuerwehrgerätehaus und die Auftragsvergabe für das neue Feuerwehrauto. Zudem sprechen die Räte über eine Änderung der Zweitwohnungssteuer, eine neue Satzung für Erschließungsbeiträge und die Erhebung eines Kurbeitrages.

Hergensweiler Rat lädt zu Sitzung ein

Hergensweiler (lz) - Der Gemeinderat Hergensweiler trifft sich am Dienstag, 13. November, im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses ab 20 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Sanierungskonzept für den gemeindlichen Friedhof, ein Kredits für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes sowie eine Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat.