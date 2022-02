„Verhunzt und verschandelt“: Was einst Reutiner von ihrem Bahnhof hielten

Ein Schmuckstück ist das Gebäude seit Jahren nicht mehr. Zuletzt mit Blick auf die Lindauer Gartenschau in Blau- und Grüntönen gestrichen, wird der alte Reutiner Bahnhof nun abgerissen. Für die LZ wirft der Lindauer Historiker Karl Schweizer einen Blick in die Geschichte dieses einst für die Lindauer Verkehrsinfrastruktur so wichtigen Gebäudes.

Ein kleiner Bahnhof aus Holz

Vor 150 Jahren waren mit der Eröffnung der Eisenbahnverbindung 1872 von Lindau nach Vorarlberg in Reutin auch die ersten Güterbahnhofsgleise errichtet worden. 1878 erhielt die damals noch selbständige Gemeinde Reutin an der Straße nach Bregenz einen ersten kleinen Bahnhof aus Holz sowohl für den Personenverkehr als auch für Fracht und Postsendungen. Bis zu seinem Abriss vor zwei Jahren wurde der noch als Schuppen genutzt.

In Folge der umfangreichen Erweiterungen des Güterbahnhof-Geländes ab 1907 wurde in Reutin dann ein Bahnhofsgebäude aus Stein errichtet. Bereits 1910 hatte die Reutiner Gemeindeverwaltung unter Bürgermeister Ludwig Wiedemann bei den königlich bayerischen Staatsbahnen erreicht, dass dieses neue, nun 32 Hektar große Bahnareal nicht mehr Lindau-Rangierbahnhof, sondern Lindau-Ost oder Lindau-Reutin heißen sollte.

Neues gemauertes Gebäude nicht unumstritten

Die neue Personenstation, das „Betriebsgebäude“ für Nah- und Regionalverkehrszüge des nun erweiterten Reutiner Bahnhofes, wurde westlich des Holzbaus an der Bregenzer Straße (am heutigen Berliner Platz) errichtet. Unumstritten war der Neubau allerdings nicht.

So druckte das Lindauer Tagblatt dazu im Juli 1911 einen harschen Leserbrief ab. Einige Reutiner hatten die Bedeutung ihrer damals zwar wirtschaftlich außerordentlich aufstrebenden, aber immer noch nur rund 3100 Einwohner zählenden Gemeinde für die königlich bayerische Eisenbahnverwaltung falsch eingeschätzt.

Als „Grenzbahnhof“ weist diese alte Aufnahme aus dem Sommer 1935 das Reutiner Bahnhofsgebäude (hier die Südseite) aus. (Foto: Repro: Sammlung Schweizer)

Sie beschwerten sich heftig unter anderem über die Arroganz der Bürokratie: „Die Eisenbahn ... fängt zu bauen an, ehe die Gemeinde darüber gehört ist. Und macht diese ihre wohlbegründeten Einwendungen, so geht man achtlos darüber hinweg […] mit einem Dachstuhl, der die darunter befindlichen Mauern erdrückt, mit einem hässlichen Bau, der jedes Auge beleidigt … So schädigt man eine Gemeinde, die jetzt schon für den Fremdenverkehr in Bayern bedeutungsvoll ist und es aller Voraussicht nach noch viel mehr werden wird … Jetzt ist die schönste Straße von Reutin durch die Bahn verhunzt und verschandelt.“ Unterzeichnet hatten den Protest „Heimatliebende Reutiner“.

Völlig unspektakulär hingegen berichtete die Zeitung über die Bahnhofs-Inbetriebnahme am 18. November 1911: „Das neue Betriebs-Hauptgebäude in Lindau-Reutin wird ab Samstag, den 18. dieses Monats vormittags 9.15 Uhr in Betrieb genommen. Als erster Zug für die Abfertigung im neuen Gebäude kommt Personenzug 35 (Lindau-Reutin an 11.05, ab 11.07) in Betracht.“

„Hell und luftig, einfach aber gediegen“

Im Mai 1912 beschrieb das Lindauer Tagblatt die gesamte neue Bahnhofsanlage und lobte auch das neue Stationsgebäude: „An neuen Hochbauten fällt uns an der Landstraße das Betriebshauptgebäude in die Augen, das mit dem Nebengebäude, dem zwischen beiden liegenden Brunnen, den gärtnerischen Anlagen und der noch hinzukommenden gefälligen Abschrankung sich schon sehen lassen kann […] die gegen die Bahnseite vorgelagerte Halle mit ihren massiven Säulen ist sehr praktisch, die Warteräume und der Schaltervorplatz sind hell und luftig, einfach aber gediegen ausgestattet.“

Weiter heißt es dort: „Auf der Bahnseite liegt der gemeinschaftliche bayerische und österreichische Zollrevisionssaal. Sonst enthält das Erdgeschoss nur Diensträume für den bayerischen Betriebs- und Telegraphendienst, für den österreichischen Abfertigungsdienst und im Ostanbau die Eilguthalle mit besonderen Abteilen für bayerisches und österreichisches Zollgut. Im Obergeschoss des Hauptgebäudes sind Übernachtungsräume, im Nebengebäude Aborte, Rettungszimmer usw. untergebracht.“

Keine Chance für Pendelverkehr per Zug

Bei ihrer Eingemeindung nach Lindau 1922 forderten die Reutiner einen Personen-Bahnpendelverkehr auf den bereits vorhandene Gütergleisen vom Bahnhof Reutin zum Gemeindeteil Rickenbach. Erfolg hatten sie damit allerdings nicht. Abgesehen von der Lärm- und Rauchentwicklung durch den Betrieb des Güterbahnhofes sorgte die Bahn dann allerdings über Jahrzehnte hinweg für sichere Arbeitsplätze und einen zusätzlichen Schub für die gewerbliche Entwicklung Reutins.

Während des NS-Regimes notierte die Geheime Staatspolizei im Frühjahr 1937 über den antifaschistischen Widerstand, dass „im Bahnhof Lindau-Reutin früh morgens mehrere Exemplare der ‚Roten Fahne‘ gefunden wurden. Die Ermittlungen waren ergebnislos, doch wird mit Sicherheit angenommen, dass diese Streuaktion von österreichischen Bundesbeamten durchgeführt worden ist.“

Einigermaßen Glück hatte der Reutiner Bahnhof gegen Kriegsende: Bei den vier Luftangriffen alliierter Flugzeuge auf die Bahnhofsanlagen Ende April 1945 wurde das Stationsgebäude nicht beschädigt.

Als Schüler noch vom Bahnhalt Zech nach Reutin fuhren

Nach Kriegsende hielten im Winterfahrplan 1950/51 im Bahnhof Reutin in Richtung Bregenz zwischen 6.10 Uhr und 22.20 Uhr wieder elf Züge, ebenso in Richtung Insel. Schüler aus dem wachsenden neuen Lindauer Stadtteil Zech fuhren später von der Bahn-Haltestelle Zech häufig per Zug bis zum Reutiner Bahnhof, um von dort aus zu Fuß zu ihren Schulen in Reutin zu gelangen – seit 1954 auch in elektrischen österreichischen Zügen.

70 Jahre nach seiner Inbetriebnahme war die aktive Zeit des Reutiner Bahnhofs dann vorbei: 1981 schloss die Bundesbahndirektion den Personenbahnhof Reutin. Wenige Jahre danach wohnten noch neun Menschen in dem Gebäude. Auch etliche Geschäfte befanden sich dort, darunter (im Jahr 1987) das Gasthaus Gessler, Foto Schreier, Werbung Fröhlich, Schlüsseldienst Schumann und ein Büro von Umzüge Vogler.

Nun sind die Tage des alten Reutiner Bahnhofs gezählt. Nachdem die Deutsche Bahn AG im Dezember 2002 eigene Pläne für ein neues modernes Reutiner Bahnhofsgebäude vorgelegt hatte, weigerte sich deren Management wenige Jahre später im Rahmen der heftig diskutierten Lindauer „Zweibahnhofs-Lösung“ von 2011/12, das Gebäude renovieren oder ein neues errichten zu lassen. Deshalb kaufte die Stadt Lindau im Sommer 2020 das Gebäude und lässt es nun für ein neues Stationsgebäude abreißen.