Kreis-Seniorenbeirat trifft sich

Kreis Lindau (lz) - Der Seniorenbeirat im Landkreis Lindau trifft sich am Montag, 28. Januar, ab 14.30 Uhr zu seiner Sitzung im Seniorenheim St. Vinzenz, Am Sportplatz 7, in Schlachters. Auf der Tagesordnung stehen neben verschiedenen Berichten zur offenen Behindertenarbeit, Seniorenplattform Bodensse und der Herbstversammlung des LSVB die Festlegung von Terminen, der Vorsorgeordner sowie die Kreis-Seniorentage 2019 und 2020.

Parkinson-Selbsthilfegruppe lädt ein

Lindau (lz) - Jeden letzten Dienstag im Monat trifft sich die Parkinson-Selbsthilfegruppe. Sie lädt am Dienstag, 29. Januar, ab 15 Uhr in den Gasthof Rebstock, Kirchgasse 2, in Aeschach ein, um sich auszutauschen. Wünsche zum Programm 2019 und zum Finanzbedarf 2019 für den Antrag beim Runden Tisch sollten mitgebracht werden. .Interessierte und Gäste sind immer willkommen. Informationen unter Telefon 0 83 82 / 94 56 14.

Vortrag zum Bienensterben

Lindau (lz) - Zum Thema Volksbegehren in Bayern „Rettet die Bienen“ findet am Dienstag 29. Januar um 20 Uhr im Bayerischen Hof in Rehlings ein Vortrag statt. Darauf weist der Bienenzuchtverein Lindau hin. Veranstalter sind unter anderem die Bayerische Imkervereinigung und der BUND.

Seniorentreff lädt Geburtstagskinder ein

Lindau (lz) - Der Seniorentreff Reutin - St. Verena Versöhnerkirche lädt am Dienstag, 29. Januar, um 14.30 Uhr zur Gemeindegeburtstagsfeier ins Gemeindehaus Zech ein. Die Feier ist für die, die im Dezember und Januar geboren sind. Die Konfirmanden und ehrenamtliche Mitarbeiter verwöhnen die Gäste mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Pfarrer Jörg Hellmuth wird diesen Nachmittag gestalten.

Handwerkskammer bietet Beratung an

Lindau (lz) - Die Handwerkskammer Schwaben bietet am Donnerstag, 7. Februar, in der in der Kreishandwerkerschaft Lindau einen Sprechtag an. Eine telefonische Anmeldung unter 0831/5231831 ist erforderlich.