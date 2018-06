Schüler des VHG veranstalten Bandcontest

Lindau (lz) - Das P-Seminar Musik des Valentin-Heider-Gymnasiums veranstaltet an diesem Freitag, 11. Juli, im Zeughaus, Unterer Schranneplatz, einen Bandcontest. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Das Ende ist gegen Mitternacht vorgesehen, 14-Jährige dürfen bis 22 Uhr bleiben. Auftreten werden junge Musiker aus der Umgebung: The Six Guys, Black Shnizzlehouse, Shift, Freeman's Cowbar, Delphine Hille, Fischi&Friends, Dario, Flatlinewalkers und Dustskill. Das Publikum wird den Sieger bestimmen. Im Anschluss legt DJ „Le Lan“ auf. Mehr Auskunft gibt es im Internet unter

Kinder- und Jugendchor baut Brücken

Lindau-Oberreitnau (lz) - Den Pfarrgottesdienst in der katholischen Kirche Oberreitnau, der am Sonntag, 13. Juli, um 10.30 Uhr beginnt, gestaltet der Kinder- und Jugendchor Oberreitnau unter der Leitung von Anita Zimmermann. Das Motto lautet „Brücken bauen“. Nach dem Gottesdienst verkaufen die jungen Sängerinnen und Sänger Kuchen.

Kantatengottesdienst in St. Stephan

Lindau-Insel (lz) - Der diesjährige Kantatengottesdienst in St. Stephan findet am Sonntag, 13. Juli, findet um 11 Uhr statt. Der Kammerchor Lindau führt die Kantate 147 von Johann Sebastian Bach „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ auf. Zentrales Thema dieses Werkes ist das Ringen des Menschen um Wahrhaftigkeit und den Glauben, dass alle Menschen von Gott geliebt sind. Als Gesangssolisten wirken Stephanie Bogendörfer (Sopran) aus Fürstenfeldbruck, Verena Bodem (Alt) aus Feldkirch, Burkhart Solle aus Illertissen (Tenor) sowie Christian Feichtmair (Bass) aus Wangen mit. Es spielt das Lindauer Kammerorchester, die musikalische Gesamtleitung hat Lutz Nollert. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Ulrike Lay gehalten, der Eintritt ist frei.

Kindergottesdienst in St. Ludwig

Lindau-Aeschach (lz) - Die Pfarreiengemeinschaft St. Ludwig, Aeschach lädt Kinder am Sonntag, 13. Juli, um 10.30 Uhr zu einem Kindergottesdienst mit dem Thema: „Ein Bauer geht auf`s Feld und sät Körner aus. Was wird wohl daraus?“ ein. Der Kindergottesdienst findet im Pfarrsaal von St. Ludwig, Aeschach, gleichzeitig zum Pfarrgottesdienst, statt.

Bunte treffen sich am Sonntag schon früher

Lindau (lz) - Weil auch die Bunten Fußballfans sind, beginnt das Sonntagstreffen der Bunten Liste an diesem Sonntag, 13. Juli, wegen des WM-Finales bereits um 19 Uhr. Ort ist wie immer das Haus der Dialoge im Bahnhofsgebäude auf der Insel.