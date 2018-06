Schüler des VHG veranstalten Bandcontest

Lindau/Lochau (lz) - Das P-Seminar Musik des Valentin-Heider-Gymnasiums veranstaltet an diesem Freitag, 11. Juli, im Opal in Lochau einen Bandcontest. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Das Ende ist gegen Mitternacht vorgesehen, 14-Jährige dürfen bis 22 Uhr bleiben. Auftreten werden junge Musiker aus der Umgebung: The Six Guys, Black Shnizzlehouse, Shift, Freeman's Cowbar, Delphine Hille, Fischi&Friends, DARIO, Flatlinewalkers und Dustskill. Das Publikum wird den Sieger bestimmen. Im Anschluss feiern die Gäste zu den Beats des DJs „Le Lan“. Mehr Auskunft gibt es im Internet unter

bandcontest-vhg@web.de

Klavierschüler der Musikschule geben Konzert

Lindau (lz) - Die Musikschule lädt am Samstag, 12. Juli, um 19 Uhr zu einem weiteren Konzert in den Sparkassensaal, Bregenzer Straße, ein. Die Veranstaltung des Fachbereiches Klavier steht unter dem Motto „Klavierschüler und ihre Freunde musizieren“. Mit diesem Projekt möchten die Klavierlehrer der Musikschule ihre kleinen und großen Schüler ans gemeinsame Musizieren heranführen. Mit ebenfalls musizierenden Freunden bilden Kinder und Jugendliche Kammermusik-Formationen. Der Eintritt zu der etwa einstündigen Veranstaltung ist frei.

Fest der Generationen im Haus Lugeck

Lindau-Reutin (lz) - Ein Fest der Generationen findet am Sonntag, 13. Juli, zwischen der Kindertagesstätte St. Verena und dem Lugeck statt. Das Fest von Aktiven aus den Gruppen der Gemeinde und der Kita startet um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf der Wiese, begleitet von den Lindauer Bläsern. Um 12.15 Uhr gibt es Mittagessen. Ab 13 Uhr folgt das Nachtmittagsprogramm mit einem Tanz für alle. Weitere Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene schließen sich an, begleitend können Gäste Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Das Fest endet um 17 Uhr, rechtzeitig vor dem Finale der Fußballweltmeisterschaft.

Gitarristen und Streicher der Musikschule geben Konzert

Lindau (lz) - Die Lindauer Musikschule lädt am Sonntag, 13. Juli, um 15 Uhr zur alljährlichen Gitarren- und Streicherserenade in den Gewölbesaal des Hospitals ein. Die Zuhörer erwartet ein unterhaltsames Programm mit Ensemble- und Solobeiträgen verschiedener Epochen aus der Gitarren-Klasse von Elena Hager und der Violin-Klasse von Rebekka Wetzel. Schüler unterschiedlichen Alters – von den kleinsten Sechsjährigen bis hin zu fortgeschrittenen Jugendlichen – treten auf. Der Eintritt ist frei.