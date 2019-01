Kurskorrektur bei der Spielvereinigung

„Extrem intensiv und anstrengend“: So lautet das persönliche Fazit von Karsten Krannich, wenn er als Sportvorstand der Spielvereinigung Lindau auf 2018 zurückblickt. Viel gelernt habe er in den knapp eineinhalb Jahren seines ehrenamtlichen Engagements am Bodensee, Erfahrungen gesammelt – und auch Fehler gemacht. Doch jetzt, so Krannich, wollen „Vorstandsteam und Mannschaft gemeinsam die Zukunft in Ruhe angehen“ und „den Druck herausnehmen“.

Was das konkret heißt, verdeutlicht der Sportvorstand auf Nachfrage: „Unser Ziel ist und bleibt der Aufstieg, wenn es die Leistung der Mannschaft hergibt.“ Das könne in diesem, aber auch noch im nächsten Jahr der Fall sein. Damit ist auch klar: Die SpVgg-Vorstandsriege verknüpft ihre Zukunft offensichtlich nicht mehr automatisch mit dem sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft.

Zur Erinnerung: Als im August 2017 bei der Hauptversammlung der Lindauer Schönheitschirurg Werner Mang sein neues Vorstandsteam präsentierte und zum SpVgg-Präsidenten gewählt wurde, war es die erklärte Absicht der Führungsriege, alles zu unternehmen, um der SpVgg den Aufstieg zur Fußball-Bezirksliga binnen zwei Jahren – also spätestens zum Ende der laufenden Saison 2018/19 – zu ermöglichen. Nachdem die Lindauer in der Vorsaison als Tabellenzweiter der Kreisliga A2 in der Relegation scheiterten, unternahm man durch die Verpflichtung von Spielertrainer Marco Mayer, der einst Beuren aus der Kreisliga in die Bezirksliga führte, und der gezielten Verstärkungen im Kader einen zweiten Anlauf auf die Bezirksliga.

Kurz vor Weihnachten hat bei den Hauptverantwortlichen des Lindauer Traditionsclubs in der Aufstiegsfrage aber ein Umdenken stattgefunden, berichtet Karsten Krannich. Hierzu habe er sich mehrmals mit Präsident Mang, der derzeit in Dubai weilt, beraten. Der ehrgeizige Vereinsvorsitzende scheint seine Zielvorstellungen relativiert zu haben. Der Grund ist die wechselvoll verlaufene Hinrunde. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem weniger absolvierten Spiel als die Konkurrenz überwintert die Spielvereinigung mit 27 Punkten als Vierter.

Verletzte kehren zurück

Selbst wenn Lindau das Nachholspiel gegen die TSG Ailingen gewinnen sollte, betrüge der Abstand zum Spitzenreiter SV Achberg immer noch satte elf Punkte. „Der erste Platz ist für mich vergeben. Ohne Wenn und Aber kann man Achberg jetzt schon zur Meisterschaft gratulieren. Die haben eine super Vorrunde gespielt“, lobt Krannich. Angestrebt werde für den Rest der Saison daher der zweite Rang, der zur Relegation berechtigt. „Wir sind in der Lage, das aus eigener Kraft zu schaffen“, meint der SpVgg-Vorstand. In der Tat: Mit einem Sieg gegen Ailingen würde die SpVgg mit 30 Punkten hinter dem Tabellenzweiten TSV Tettnang (31) rangieren. Dann läge Lindau im Kampf um den Relegationsplatz wieder gut im Rennen.

Positiv stimmt den Lindauer Sportvorstand, dass der Verletztenstand kleiner wird. Mit Torhüter Alexander Koppers (Kreuzbandriss im Heimspiel gegen Schlachters), Sonny Zahlmann (Kreuzbandriss im April) und Nikolaos Misios (Innenband) werden Trainer Mayer drei wichtige Defensivstammspieler beim Trainingsauftakt Mitte Februar wieder zur Verfügung stehen. Dass Julian Wucher zu seinem Heimatverein SV Gebrazhofen zurückkehren wird und Roman Hurka (beruflich verändert) sowie Paul Huemer, Maximilian Kern und Robin Christmann (studienbedingt) in der Rückrunde nicht mehr für Lindau spielen werden, kann Krannich verschmerzen. „Wir kompensieren unsere Abgänge mit den Verletzten.“ Externe Zugänge seien nicht geplant.