Kurs halten in Richtung Play-offs

Der EV Königsbrunn gastiert am Samstag, um 18 Uhr, im Eisstadion am Lindenberger Waldsee. Die Vorgaben für das Heimteam in der Eishockey-Bezirksliga sind klar. Für die SG Lindenberg-Lindau gilt weiter Kurs zu halten auf das Saisonziel Play-off-Qualifikation. Mit den Pinguinen steht eine machbare wenn auch nicht zu unterschätzende Hürde vor den Spielern um Kapitän Patrick Prell.

Die Mannschaft von Trainer Klaus Timpel hat nach einem sehr ordentlichen Saisonstart – am dritten Spieltag war man sogar Tabellenführer – immer mehr an Boden verloren und liegt nun schon seit elf Spieltagen auf Rang sieben. Dabei besteht keine Aussicht mehr Plätze nach vorne gut zu machen. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich geht es noch ein oder zwei Plätze nach hinten. Diese Platzierung ist eine der großen Überraschungen der Saison, denn nach den positiven Entwicklungen der letzten beiden Jahre bedeutet das den ersten Rückschlag für das junge Projekt EV Königsbrunn.

Knappe Niederlagen

Wer aber genau schaut, sieht, dass einige Spiele nur sehr knapp verloren gingen und ein ordentliches Maß an Verletzungspech zum schlechten Abschneiden beigetragen hat. Auch spiegelt die Lage des EV Königsbrunn deutlich die Ausgeglichenheit der Liga in dieser Saison wieder. So wird am Samstag laut Vereinsbericht mit einem gut motivierten Gegner zu rechnen sein, der sich mit seinem letzten Spiel ordentlich aus der Saison verabschieden möchte. Die Gegebenheiten kommen den Stärken der Pinguine eher entgegen. Es ist eine exzellente Kontermannschaft und immer für Tore gut. 74 Saisontore sind im Ligavergleich ein guter Wert. Die Achillesferse der Gäste liegt eher in der Verteidigung, 94 Gegentore in 17 Spielen sind der zweitschlechteste Wert der Liga.

Hier gilt es also den Hebel anzusetzen und von Anfang an Druck zu machen. Denn eins ist deutlich, im Ligavergleich hat die SG Lindenberg-Lindau die besten Werte. Wir haben mehr Tore geschossen und weniger kassiert als jedes andere Team in der Bezirksliga Gruppe 4.

Zudem wurde in Lindenberg schon seit mehr als zwei Jahren kein Spiel mehr verloren. Man darf also aus gutem Grund mit breiter Brust ins Spiel gehen aufseiten der SG Lindenberg/Lindau 1b. Auch wenn nicht sicher ist, welche Spieler am Samstag wirklich zur Verfügung stehen werden. Mit Daniel Pfeiffer, Manuel Merk und Elia Feistle sind nur einige genannt hinter deren Einsatz ein großes Fragezeichen steht. Es ist ohne Zweifel genügend Qualität im Kader um diesen Vergleich bestehen zu können. (lz)