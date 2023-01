Kuriose Autobahnkontrolle bei Sigmarszell: Das erlebt die Polizei nicht alle Tage

Eine Streife des Zolls hat am Samstagabend ein ungarisches Fahrzeug auf der Autobahn A96 bei der Ausfahrt Sigmarszell kontrolliert. Die drei Insassen im Alter von 20, 27 und 44 Jahren aus Ungarn hatten bei der Einreise diverse Waren aus der Schweiz nicht ordnungsgemäß verzollt respektive versteuert. Bei der daher erfolgten Durchsuchung durch den Zoll traten Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum der Insassen im Fahrzeug zutage – daher unterstützte eine Streife der Lindauer Polizei bei der weiteren Kontrolle.

Ein Drogentest beim Fahrer reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin und erhärtete den Verdacht. Der 27-jährige Fahrer wurde für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ihn erwartet der Polizei zufolge, sollte sich der Verdacht bei der Blutuntersuchung bestätigen, ein Bußgeld von 500 Euro plus ein Monat Fahrverbot.

Auch Ersatzfahrer unter Drogen

Als der Mann zurück zum Auto gebracht wurde, gab er an, dass sein Bruder ebenfalls einen Führerschein besitze und die Fahrt fortsetzen könne. Der Bruder saß auch bereits auf dem Fahrersitz und war abfahrbereit. Sicherheitshalber veranlasste die Streife ebenfalls einen Drogentest, der positiv auf mehrere Stoffarten reagierte. Da er zuvor nicht gefahren war, erwartet ihn zwar kein Bußgeld, die Fahrt konnte er jedoch nicht fortsetzen.

Der dritte Mann hatte keinen Führerschein, weshalb keine Weiterfahrt möglich war. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher sichergestellt. Kurze Zeit später riefen die drei Männer auf der Dienststelle an und gaben an, nun einen fahrtauglichen Fahrer gefunden zu haben. Beim dritten Mal an der Ausfahrt staunte die Polizeistreife nicht schlecht, als sich ein 21-jähriger Lindauer als Fahrer präsentierte. Auf die Frage, wie er zur Ausfahrt gekommen sei, gab er zu, kurzerhand zu Fuß über die Autobahn gelaufen zu sein.

Überraschung vor der Wohnungstür

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden drei Spraydosen gefunden und sichergestellt. Hierzu gab er an, vorgehabt zu haben, an den Containern zu sprayen. Die drei Ungarn hätten ihn dann angesprochen und ihm Geld für die kurze Fahrt zur Ausfahrt Weißensberg (eine Ausfahrt weiter) geboten, um die polizeiliche Maßnahme der Fahrtuntersagung zu umgehen.

Der offenbar alkoholisierte junge Lindauer wurde dann von der Autobahn zu seinem abgestellten Fahrrad gefahren. Hier erfolgte mehrfach der Hinweis durch die Streife, dass er so alkoholisiert nicht fahren dürfe. Da er sich trotzdem auf sein Rad schwang und weder zu Fuß noch mit dem Auto eingeholt werden konnte, fuhr die Streife zu seiner Wohnadresse. Hier traf der Mann also, sichtlich überrascht und in Schlangenlinien fahrend, erneut auf die Polizisten. Bei der Fahrt zur Blutentnahme auf die Dienststelle gab er an, nicht nachweisbare Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wird nun zeigen, was er zusätzlich zum Alkohol konsumiert hatte.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.