Kupferrohr von Geschäft gestohlen

Ein Unbekannter hat laut Pressemitteilung der Lindauer Polizei im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr bis Dienstagmittag, gegen elf Uhr, an einem Getränkemarkt in der Kemptener Straße ein Fallrohr einer Regenrinne aus Kupfer entwendet. Das Rohr wurde an der Hinterseite des Getränkemarktes abgeschraubt. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht. Der Sachschaden wurde auf 200 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 entgegen.