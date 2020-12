Kupferdiebe sind in der Mittelschule Reutin wieder aktiv

Der Hausmeister der Mittelschule Reutin hat am Montag den wiederholten Diebstahl von zwei Kupferfallrohren der Regenrinne gemeldet. Die Fallrohre waren an der Schulwand zum Hof montiert. Die Rohre wurden erst vor Kurzem ersetzt, da diese bereits schon einmal entwendet wurden. Die Tatzeit wurde von vergangenem Mittwoch bis Freitag angegeben. Der Schaden beträgt 140 Euro, so die Polizei.

Wer an diesen Tagen an der Reutiner Schule Verdächtiges wahrgenommen hat, bitte bei der Polizei melden unter der Nummer 08382 / 91 00.