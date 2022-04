Kupferdiebe in Lindau wieder aktiv

Nachdem nun längere Zeit keine Kupferdiebstähle bei der Polizei angezeigt wurden, häufen sich nun wieder diese Taten. So auch im ersten Fall, wo am Wasserwachtheim am Segelhafen in Lindau die Fallrohre am Gebäude im Zeitraum vom Freitag, 25. März bis Montag, 28. März, durch bisher unbekannte Täter entwendet wurden. Der Wiederbeschaffungswert und die Instandsetzungskosten wurden auf fast 500 Euro beziffert.

Ein weiterer Geschädigter aus dem Kapellenweg in Lindau meldete am Montag den Diebstahl von Kupferschrott auf einer Baustelle im Kapellenweg. Entwendet wurden rund 150 Kilogramm Kupferschrott, Bleche, Dachrinnen, Wasserrohre und Kabel. Der Wert der Ware wurde auf etwa 750 Euro geschätzt. Aufgrund der Menge muss der Schrott mit einem größeren Transporter oder Hänger weggeschafft worden sein. Als Tatzeitraum wurde der Sonntag, 3. April, 17.30 Uhr bis Montag, 4. April, 16.30 Uhr, angegeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung dieser beiden Taten machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382-9100, in Verbindung zu setzen.