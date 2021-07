Zum wiederholten Male ist an einem Grab auf dem Friedhof in Lindau in der Ludwig-Kick-Straße eine Kupferabdeckung von einem Kreuz entwendet worden, teilt die Polizei mit. Als Tatzeitraum wurde die Zeit vom vergangenen Samstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 15.30 Uhr, angegeben. Der Schaden wurde auf 100 Euro beziffert.