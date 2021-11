Zum wiederholten Male ist im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, an der Mittelschule in Reutin in der Schulstraße ein Stück der kupfernen Dachrinne entwendet worden. Dieses Mal wurde ein Teil des Fallrohrs aus der Halterung gerissen und entwendet. Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf die Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Lindauer Polizei unter 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.