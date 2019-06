Kunstvoll und ideenreich: Der Kunsthandwerkermarkt auf der Insel Lindau begeistert die Besucher

Welch ein munteres Treiben! Der Kunsthandwerkermarkt hat am Pfingstwochenende wieder viele Besucher angelockt – Einheimische, Urlauber und Ausflügler. Inmitten des historischen Ensembles von Peterskirche, Pulverturm und Zeughaus verbreiteten Marktleute und Besucher gute Laune, während sich an den Ständen großer Ideenreichtum und hohe Handwerkskunst offenbarte.

„Ein Besuch lohnt sich.“ Dies kann Elisabeth Reichert schon nach kurzer Zeit feststellen. Sie ist Kulturreferentin der Stadt Fürth und macht über Pfingsten ein paar Tage Urlaub bei einer befreundeten Familie in Lindau, mit der sie nun den Kunsthandwerkermarkt besucht. „Der Markt ist sehr schön, weil er viele außergewöhnliche Sachen bietet. Man hat fast das Gefühl, dass es sich um Designer-Stücke handelt“, sagt sie anerkennend. Kunstvoll gefaltete Papierschachteln in leuchtenden Farben wecken gerade ihre Aufmerksamkeit, dazu die filigranen Holzintarsien am Stand von Sabine Gengenbach und Stefan Broszeit aus Gomaringen bei Tübingen. Die beiden sind zum ersten Mal mit ihren Erzeugnissen in Lindau – und finden’s schön hier, wie die Origami-Künstlerin sagt.

Auch Stefan Rose aus Grebenau in Nordhessen ist zum ersten Mal mit seinen magnetischen und dekorativen Holzbrettern beim Lindauer Kunsthandwerkermarkt vertreten. Was ihm auffällt? „Der Markt ist toll bestückt mit guten Kunsthandwerkern“, lobt auch er die hohe Qualität seiner Markt-Kollegen. An seinem Stand hält sich gerade eine bunte Dreier-Gruppe auf: Gerhard Killian aus Rothenburg ob der Tauber, Gertrud Mühleck aus dem Hohenlohekreis und Erich Scheiwein aus Lauingen. Sie sind fasziniert von dem Markt und seiner „tollen Kulisse“.

Weil sich hier immer wieder Neulinge unter die bekannt-bewährten Kunsthandwerker mischen und weil auch langjährige Marktbeschicker immer wieder neue Ideen umsetzen, lohnt es sich, überall ein bisschen genauer hinzugucken. Manche Kunsthandwerker lassen sich sogar bei der Arbeit zuschauen, wie etwa Tilmann Greiner aus Biberach: Er ist mit seiner Wippdrehbank und Schnitzbank zum wiederholten Male auf dem Lindauer Kunsthandwerkermarkt. Für seine handgefertigten Hocker und Stühle, von denen jeder einen ganz eigenen Charakter hat, erhält er viel Anerkennung. „Ich fühle mich hier gut aufgehoben“, sagt Tilmann Greiner. Denn der Lindauer Markt sei einer von den Kunsthandwerkermärkten, auf denen auch er sich „wegen der durchaus hohen Qualität“ immer wieder gerne umschaue.

Vielerlei Materialien kunstvoll gestaltet

Was gab es da nicht alles zu entdecken: getöpferte Teetassen, duftende Seifen, klingende Windspiele, farbenfrohe Leinenkleider, ungewöhnliche Musikinstrumente, handgefertigte Ledergürtel, originelle Handtaschen, kunstvoll gestaltete Grußkarten, filigrane Glasfiguren und noch viele andere dekorative oder nützliche Dinge. Der Vielfalt der Ausgangsmaterialien sind dabei keine Grenzen gesetzt: In Papier, Wolle, Leder, Holz, Metall und sogar Kieselsteinen scheinen schier unendliche Möglichkeiten zu stecken, sie kunstvoll zu gestalten – auch zu Schmuck in Hülle und Fülle.

Auffallend viele Stände mit Schmuck sind auf dem Schrannenplatz aufgebaut. Da gibt es Anhänger aus Edelhölzern und Glas, Halsketten mit Lederbändern oder gehäkeltem Materialmix, Fingerringe aus Silber und Kautschuk. An einem der Schmuckstände ist Tina Wachter aus Weiler bei Feldkirch mit ihrer Freundin Priska Dunst hängengeblieben. Die beiden haben extra für den Kunsthandwerkermarkt einen Ausflug nach Lindau gemacht. Nun gefällt Tina Wachter eine Halskette so gut, dass sie sich zum Kauf entschließt. Die Schmuckgestalterin Uschi Faust passt noch die Länge des Lederbandes an – perfekt! Sie kommt aus Aachen, dürfte damit zu den Kunsthandwerkern mit der weitesten Anreise gehören und ist immer wieder gerne auf dem Lindauer Kunsthandwerkermarkt. Warum? „Wir Händler wissen, dass der Markt gut und schön ist“, sagt Uschi Faust und fügt hinzu: „Lindau ist eine Reise wert.“