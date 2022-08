Kunstprofessor verwandelt Haltstelle in leuchtende Installation

Im Rahmen der Lindauer Binale hat Martin Pfeiler die Bushaltestelle am Inselbahnhof künstlerisch gestaltet. Destination_paradise lautet der Titel der Installation, bei der der Künstler laut Mitteilung die Wand und das Vordach der Bushaltestelle mit Katzenaugen beklebt hat. Die Lindauer Zeitung stellt in einer Serie die Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke vor.

Martin Pfeifle lebt und arbeitet in Düsseldorf. 2004 macht er seinen Abschluss als Meisterschüler von Hubert Kiecol an der Kunstakademie Düsseldorf. Seit 2021 ist er Professor für „Körper Raum Struktur” am Fachbereich Design der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf.

Pfeifle hatte bereits zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland unter anderem 2018 eine große Einzelausstellung in der Galerie der Stadt Sindelfingen und eine Ausstellungsbeteiligung in Südkorea. Anfang 2020 wurde eine Monografie im Wienand Verlag veröffentlicht.