Kunstmuseum zeigt „Paula“ im Parktheater

Das Kunstmuseum am Inselbahnhof zeigt begleitend zur aktuellen Ausstellung „Paula & Otto – Kunst und Liebe im Aufbruch. Werke von Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn“ in Kooperation mit dem Lindauer Parktheater am Donnerstag, 27. August, Uhr den Film „Paula – Mein Leben soll ein Fest sein“. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Mit „Paula“ erzählt Regisseur Christian Schwochow das Leben einer hochbegabten Künstlerin und radikal modernen Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Schon bei ihrer ersten Begegnung spüren Paula Becker und Otto Modersohn eine besondere Verbindung. Aus ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Malerei wird die große Liebe. Als sie heiraten, führen sie eine Ehe fernab von gängigen Mustern ihrer Zeit. Eine Beziehung in satten Farben, reich an Konturen und mit Spuren von Kämpfen. So wie die Gemälde der jungen Frau, die mutig nach dem Leben greift und die als Paula Modersohn-Becker in die Kunstgeschichte eingehen wird. Gegen alle Widerstände lebt sie ihre Vision von künstlerischer Selbstverwirklichung und ihre romantische Vorstellung von Ehe und Liebe.

Kinotickets sind für einen Sonderpreis von sechs Euro über das Parktheater zu erwerben. Zu jedem gekauften Ticket gibt es eine Ermäßigung für den Eintritt zur Ausstellung „Paula & Otto“, die noch bis Sonntag, 27. September, im Kunstmuseum zu sehen ist. Da coronabedingt die Personenanzahl in den Ausstellungsräumen begrenzt ist, ist es ratsam vor dem Museumsbesuch ein Zeitfenster zu reservieren unter Telefon 08382 / 274 74 78 50 oder per E-Mail an museum@lindau.de.