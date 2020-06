Kunstmuseum Lindau: Kreativmappe zu „Paula & Otto“ fertig

Zum Beginn der Pfingstferien hat das Lindauer Kulturamt eine neue Kreativmappe gestaltet. Wer gerne bastelt, malt, liest oder etwas über das berühmte deutsche Künstlerpaar Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn erfahren möchte, kann das Dossier laut einer Pressemitteilung ab sofort kostenlos auf der Homepage des Lindauer Kulturamtes herunterladen oder vor dem Kulturamt abholen.

Die Kulturbox werde regelmäßig vom Team des Lindauer Kulturamtes bestückt. Wie schon vor den Osterferien hätten sich die Mitarbeiter des Lindauer Kunstmuseums Gedanken gemacht, wie Kunst und Kultur nach Hause kommen könne. So sei die Idee entstanden, eine Malmappe zu gestalten, die viel über die Sonderausstellung „Paula & Otto – Kunst und Liebe im Aufbruch“ liefert und gleichzeitig dazu anregt, selbst kreativ zu werden, heißt es weiter.

Gestaltet wurde sie von der Abteilung Kunstvermittlung, die in den Vorjahren die Workshops geleitet hat. Die Workshops, die die Sonderausstellungen alljährlich begleitet haben und laut Mitteilung von vielen Hundert Kindern und Jugendlichen besucht wurden, könnten derzeit aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. So könne die Kreativmappe vor allem für die jungen Kunstfreunde ein kleiner Ersatz sein. Das Besondere an der neuen Ausgabe sei: Die Mappe enthält Bastelbögen für Ausschneidepuppen, die selbst angekleidet werden könnten.

Auch für Museumsbesucher gebe es seit kurzem einen neuen Service: Weil aufgrund der Besucherbeschränkungen immer nur zehn Personen gleichzeitig die Ausstellung im Lindauer Kunstmuseum sehen dürfen, ist es jetzt möglich, telefonisch ein Zeitfenster von etwa 45 Minuten für den Museumsbesuch zu reservieren. Sollte der Wunschtermin ausgebucht sein, gibt es laut Mitteilung Ausweichtermine. Die Tickets können an der Museumskasse abgeholt werden. Die Besucher werden gebeten, zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit da zu sein.