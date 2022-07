Kunstmuseum bietet erweiterte Öffnungszeiten und Workshops

Das Kunstmuseum Lindau erweitert in den kommenden Wochen seine Öffnungszeiten. Die Sonderausstellung „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ ist bis zum 31. August länger geöffnet. Dann können Besucherinnen und Besucher die Meisterwerke von 10 bis 18.30 Uhr besichtigen.

Während der Sommerferien öffnen die Museumstüren zudem schon früher: Vom 1. August bis 11. September kann die Ausstellung in der Maximilianstraße 52 bereits ab 9.30 Uhr besucht werden (bis 18.30 Uhr oder ab 1. September dann wieder bis 18 Uhr). Online unter www.reservierung.kultur-lindau.de können auch Zeitfenster gebucht werden.

Unter dem Titel „Blumenwiesen drucken wie Andy Warhol“ öffnet das Kunstmuseum sein Atelier für Kinder und Jugendliche auch in den Ferien. Für die Eltern besteht währenddessen die Möglichkeit, den Abendmarkt am Kleinen See zu besuchen, denn die Workshops finden immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr statt. Der Workshop ist Teil des Ferienprogramms des Kreisjugendrings Lindau und startet mit einem Rundgang durch die Ausstellung. Inspiriert von den Bildern kann man anschließend im Atelier unter professioneller Anleitung selbst kreativ werden.