Kunstmuseum: Besucher können online buchen

Das Kunstmuseum Lindau bietet Besuchern für die Sonderausstellung „Marc Chagall – Paradiesische Gärten“, die im Mai startet, einen besonderen Service: Ab sofort können Kunstfreunde über ein Online-Reservierungssystem unter reservation.kultur-lindau.de ganz bequem und kostenlos ihr Zeitfenster für den Museumsbesuch buchen. Die Zeitfenster werden laut Museum für 45 Minuten reserviert – mit oder ohne Audio-Guide.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Kunstmuseum schnell und flexibel auf die coronabedingte Regulierung der Besucherzahlen reagiert und eine Möglichkeit geschaffen, dass die Besucher per E-Mail oder Telefon ein Zeitfenster für den Besuch buchen können. Die Besucher dankten es: Die Ausstellung „Paula & Otto – Kunst und Liebe im Aufbruch“ wurde, wie das Museum schreibt, trotz der Einschränkungen zu einem bemerkenswerten Erfolg.

„In diesem Jahr sind wir noch einen Schritt weiter gegangen: Um den Museumsbesuch für alle von Anfang an so angenehm und so sicher wie möglich zu gestalten, haben wir uns entschieden, in Zusammenarbeit mit dem Lindauer Software-Entwickler Johannes Poll ein maßgeschneidertes Reservierungssystem für unser Museum zu entwickeln“, sagt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn. So habe man für Besucher und Mitarbeiter die Zahlen immer im Blick. „So zeigen wir unseren Besuchern nicht nur qualitativ eine hochkarätige Ausstellung, wie sie es seit nun elf Jahren von uns gewohnt sind, wir bieten ihnen auch einen Service, wie ihn sonst nur die großen Museen garantieren“, freut sich Alexander Warmbrunn.