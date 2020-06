Kunstmarkt öffnet am Wochenende

Die Töpferei Güttinger aus Isny lädt für Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juni, zum mittlerweile neunten Mal zum Kunstmarkt in Lochau ein. Geöffnet ist der Kunstmarkt vor dem Seehotel am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Laut Veranstalter bieten 27 Künstler ihre handgefertigten Waren an. Der Markt öffnet bei jedem Wetter. Der Eintritt ist frei. Besucher werden darum gebeten, sich an die Abstandsregeln zu halten.