Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffener Sonntag

Das Pfingstwochenende in der Inselstadt hat es laut Stadtverwaltung besonders in sich: denn sowohl der Kunsthandwerkermarkt an der Hafenpromenade und die Sonderausstellung „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ im Kunstmuseum Lindau als auch die Biennale und der verkaufsoffene Sonntag locken von Samstag, 4. Juni bis Montag, 6. Juni, die Besucher auf die Insel. Wie die Verwaltung mitteilt, öffnen die Lindauer Einzelhändler anlässlich des Kunsthandwerkermarktes am Pfingstsonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte und laden zum Bummeln ohne Zeitdruck ein. Dazu soll es individuell besondere Sonntagsaktionen geben. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist der beliebte Kunsthandwerkermarkt in Lindau zu Gast. Zum zweiten Mal präsentieren die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre selbst kreierten und hergestellten Waren direkt am Wasser: Auf dem Rüberplatz an der Hafenpromenade und – das ist neu – auf der Römerschanze. 40 Aussteller haben sich angemeldet. An jedem Tag hat zudem die Sonderausstellung „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ im Kunstmuseum Lindau am Inselbahnhof geöffnet, die einen künstlerischen Bogen vom Impressionismus bis zur Moderne spannt. Desweiteren macht die Stadt auf die Biennale aufmerksam. Bei dem Kulturfestival für zeitgenössische Kunst werden unter dem Motto „In situ Paradise“ die „Paradiesgärten“ der Kunstschaffenden, ihre Skulpturen und Installationen, Performances, Happenings an diversen Locations in, um und auf der Lindauer Insel zu sehen sein. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es online auf www.lindau.de.