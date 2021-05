Kunsthandwerkermarkt in Lindau wird auf Anfang Juli verlegt

Leider kann der traditionelle Kunsthandwerkermarkt an Pfingsten auch dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstalter haben aber nun alles dafür getan, dass er verlegt werden kann. Der neue Termin ist für das Wochenende am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juli, geplant. „Man darf zuversichtlich sein, dass er dann auch – unter den entsprechenden Hygienebedingungen – stattfinden kann“, erklären die Veranstaler. Die meisten der Aussteller machen die Verlegung mit, sodass dann am ersten Juli-Wochenende in gewohnter Qualität individuelles Kunsthandwerk für Haus und Garten, Körper und Seele, Schmuck und Lebensfreude erworben werden kann, heißt es in der Ankündigung.