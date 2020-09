Kunsthandwerk und Genuss verspricht der Markt auf dem Schrannenplatz

Nach der langen Coronapause haben die Veranstalter des Markts für Kunsthandwerk und Genuss im September auf dem Schrannenplatz die Genehmigung für die Durchführung erhalten. Damit gibt es am Samstag, 12. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Schrannenplatz wieder kulinarische Köstlichkeiten sowie ein Angebot an Kunsthandwerk in lockerer Marktatmosphäre.

Mit mehr Platz zwischen den Ständen und vernünftigen Infektionsschutzmaßnahmen soll die Ansteckungsgefahr minimal gehalten werden Die Aussteller können wieder ihre individuellen Werke präsentieren und verkaufen.

Direkt von den Herstellern angeboten, gibt es dort Vielerlei zu entdecken: Schmuck, Taschen, Hüte, Mützen, Schals und Kleidung, handgemachte Seifen und Wellnessprodukte, Töpferwaren und Upcyclingkunst, sinnliche Karten und Bilder, Schönes aus Holz, Glas, Filz und Wolle findet sich an Ständen. Auch herbstlicher Blumenschmuck, Früchte und Steinobjekte können hier gekauft werden.

Damit die Besucher schon vor Ort mit allen Sinnen genießen können, , bieten einige Standbetreiber Gaumenfreuden der ganz besonderen Art an – zum Beispiel Engelslocken und Poffertjes sowie einen Kaffee,, der von einem ausgebildeten Barrista zubereitet wird, versprechen die Veranstalter. Auch zum Mitnachhause nehmen gibt es feine Kost, manchmal ungewöhnlich, oft biologisch und regional – aber immer lecker, heißt es weiter in der Mitteilung.