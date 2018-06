Kunstfreunde präsentieren Skulpturen von Birgit Feil

Nach der vielbesuchten „Fäden-Installation“ im vorigen Jahr startet am Samstag, 9. Juni, eine weitere Ausstellung in St. Stephan, die, so kündigt es der Kulturverein an, „ungewohnte Erfahrungen verspricht“: Drei Wochen lang wird der Kirchenraum von 30 zum Teil überlebensgroßen Figuren aus Kunststoff oder Beton „bevölkert“, die von Birgit Feil geschaffen wurden. Bis zum 1. Juli sind die Arbeiten der Stuttgarter Künstlerin zu bewundern.

Dem Anliegen der Kunstfreunde, zeitgenössische Werke in ungewohnter Umgebung zu präsentieren, würde St. Stephan in idealer Weise gerecht: Nichts in dem schlichten lichtdurchfluteten Kirchenraum stört die stille Andacht der Gläubigen – und den kontemplativen Kunstgenuss der Ausstellungsbesucher.

Trotz des sakralen Kontextes erheben die gezeigten Objekte dabei keinen Anspruch auf andere als künstlerische Inhalte. Und doch regen die Arbeiten von Birgit Feil zum vertieften Nachdenken an: In den Figuren begegnet der Betrachter ganz normalen Menschen „wie du und ich“, die unmittelbar aus dem Leben gegriffen scheinen und auf unerwartete Weise berühren.

Auf ihren Sockeln dem täglichen Treiben enthoben, entfalten die Frauen, Männer und Kinder eine eindrückliche Präsenz und erscheinen auf unerwartete Weise bedeutungsvoll. Sie nehmen Kontakt mit dem Betrachter auf und fordern zur Kommunikation heraus. Man folgt ihren Blicken in den Raum und kann sich und die Umgebung womöglich neu und anders erfahren.

Ideales Ausweichquartier während Cavazzen-Sanierung

Die Kunstfreunde Lindau haben für ihre diesjährige Ausstellung zeitgenössischer Kunst die Bildhauerin Birgit Feil ausgewählt, weil ihre realistisch modellierten Figuren so ansprechend nah und doch zeitlos erscheinen und vermutlich jedem Betrachter etwas zu sagen haben. Da der bisherige Ausstellungsraum im Cavazzen aufgrund der Sanierung für längere Zeit nicht zur Verfügung steht, haben die Kunstfreunde 2018 die Kirche von St. Stephan ausgewählt: Der Raum ist bereits seiner eigentlichen Funktion nach ein Ort der Begegnung von Menschen ist, die auch durch die Erfahrung von Kunst möglich wird.

Die Ausstellung der Plastiken wurde mit Unterstützung der Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche, der Galerie Peregrinus und des Lindauer Kulturamtes realisiert und kann vom 9. Juni bis zum 1. Juli täglich zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. (lz)