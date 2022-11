Kunstfreunde Lindau: Mit 66 Jahren ist nach langer Zeit Schluss

Trotz mehrjähriger Suche konnte niemand für den Vorsitz des traditionsreichen Vereins „Kunstfreunde Lindau“ gefunden werden. Die bisherige Vorsitzende Uta Weik-Hamann und ihre Stellvertreterin Andrea Krogmann-Zipse mussten sich deshalb dazu entschließen, die Auflösung des Vereins zu beantragen. Dem stimmte die Mitgliederversammlung einstimmig zu.

„Leider war es nicht gelungen, die überschaubare Anzahl und auch älter gewordenen Mitglieder mit jüngeren Kunstliebhabern zu ergänzen, vielleicht sogar zusätzliche Impulse von ihnen zu erhalten“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Doch das hatte auch ganz praktische Auswirkungen auf die unmittelbare Arbeit der Verantwortlichen rund um die jeweiligen Ausstellungen: Wer hilft beispielsweise, die Objekte anzuliefern, Bilder aufzuhängen oder teilweise schwere Skulpturen aufzustellen? Wer sie wieder abzuhängen oder für den Rücktransport vorzubereiten?

Seit die Nutzung der langjährigen „Heimstätte“, nämlich des Cavazzen, ab dem Jahr 2018 wegen dessen Sanierung nicht mehr möglich war, konnten die Kunstfreunde „zum Glück“ nach St. Stephan ausweichen, wo sie sich ganz neuen, aber auch reizvollen Ausstellungsvarianten widmen konnten. St. Stephan habe als eine der bayerischen evangelischen Kirchen mit dazu beigetragen, den Dialog zwischen Kirche und Kunst zu vertiefen.

Dankbar für „Ausweich-Quartier“ in St. Stephan

Die Kunstfreunde sind dem ehemaligen Pfarrer Eberhard Heuss und seiner Kirchengemeinde dankbar, dass sie ihnen dieses „Ausweich-Quartier“ zur Verfügung gestellt haben. Dies sei gerade bei zahlreichen anerkannten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum auf großes Interesse gestoßen. Eine Jury hat dann zusammen mit Uta Weik, die an der Kunstakademie Stuttgart unter anderen bei Alfred Hrdlicka studiert hat, geeignete Werke ausgesucht, die Ausstellung organisiert und kuratiert.

Von seidenen Fäden, Plastiken und großformatigen Werken

So startete dort die Ausstellungsserie bezeichnenderweise im Reformationsjahr 2017 mit einer Rauminstallation der österreichischen Künstlerin Elke Meier, die St. Stephan mit über 5000 Meter feinster Seidengarn-Fäden oftmals in ein geheimnisvolles Licht tauchte. Die folgende, ausnahmsweise nur dreiwöchige Ausstellung mit Figuren/Plastiken von Birgit Feil wurde von rund 13.000 Besuchern besucht. Danach folgten die Ausstellungen von Brigitta Loch, Ulrike Donnié und Angelika Flaig. Am 9.Oktober endete dann die letzte der jährlichen Ausstellungen mit großformatigen Arbeiten der Malerin Anna Huxel. So waren es dann, zunächst zufällig, dann aber beabsichtigt, tatsächlich nur Künstlerinnen, deren Werke von den „Kunstfreunden Lindau e.V.“ gezeigt wurden.

„Insel für Kunstinteressierte“

Trotz all dieser Aktivitäten waren sich Uta Weik-Hamann und der Vorstand stets darüber im Klaren, dass der ursprüngliche Vereinszweck aus dem Jahre 1956 längst hinfällig ist – nämlich den Bürgerinnen und Bürgern auch „zeitgenössische Kunst in Lindau“ als Alternative zu den damals kaum vorhandenen Angeboten anzubieten. Der Gründungsverein war gewissermaßen eine „Insel“ für Kunstinteressierte und überhaupt nicht zu vergleichen mit der heutigen Kunstlandschaft, wie sie sich auch in Lindau herausgebildet hat.

Trotz allem konnten sich die Kunstfreunde in diesem Umfeld lange mit bemerkenswerten Ausstellungen behaupten. „Sie blicken deshalb voller Stolz auf ihr reichhaltiges und vielfältiges Programm zurück“, heißt es weiter. Ihr Dank gelte deshalb ausdrücklich auch den ehemaligen Gründern, den treuen Mitgliedern und Sponsoren, dem Kulturamt, vor allem aber auch den zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihrem Schaffen so vielen Menschen Freude, Inspiration und Nachdenkenswertes geschenkt haben. Uta Weik wird sich natürlich weiterhin privat ihrer Malerei und den Kunst-Aktivitäten in der Bodenseeregion widmen und froh sein über mehr Zeit – und weniger Vereinsarbeit.