Kunst und Kultur hält Einzug im Casinopark

Linda und seine Gäste dürfen sich auf vier Abende freuen, an denen (endlich) wieder Kunst und Kultur gefeiert wird. „Miteinander und vor allem live“, wie das Kulturamt Lindau in einer Pressemitteilung schreibt. Die Lindauer Spielbank und das Kulturamt reihen sich in die bayernweite Initiative „Bayern spielt“ ein und bringen gemeinsam vier hochkarätige Kultur-Events auf die temporär geschaffene Bühne im Casinopark – ein Novum, das für alle zu einem ganz besonderen Kulturgenuss werden wird, denn: Für jeden Geschmack etwas geboten. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Zum Auftakt des Kultursommers liefert die Agathe Paglia-Band am Samstag, 14. August, ab 19.30 Uhr einen kultigen Mix aus Bluesrock, Funk und Soul. Nach Lindau kommt die Sängerin mit Matias Collantes (Gitarre), Martin Kretzdorn (Bass) und Moritz Schreiber (Schlagzeug).

Ganz anders im Klang, aber nicht weniger hörenswert, wird die Aufführung des „Sommernachtstraums“ am Sonntag, 15. August, 20 Uhr, mit der Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy nach dem gleichnamigen Lustspiel von William Shakespeare. Die bekannten Schauspieler Anna und Malte Arkona treffen auf die Gesangssolistinnen Jessica Eckhoff (Sopran) und Vanessa Maria Looss (Mezzo) und das Lindauer Vokalensemble. Begleitet werden sie vom Kammerorchester Chaarts. Otto Beckmann hat neue Texte geschrieben, die Intendant Alexander Warmbrunn in Szene setzt.

Ein weiterer großer Künstler, der nach Lindau kommt, ist Axel Herrig. Er ist einer der Stars der Wiener Volksoper und unter anderem der Hauptdarsteller des Kult-Musicals „Rock me Amadeus“. In Lindau trifft Herrig auf Sascha Lien, Hauptdarsteller des Queen-Musicals „We Will Rock You“. Die Show „Falco meets Mercury“, ist am Freitag, 20. August, ab 20 Uhr live im Casinopark zu erleben. „Sie ist das Show-Konzert-Highlight schlechthin für alle Fans der 80er-Jahre Ikonen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Und schließlich präsentiert die Lindauer Marionettenoper ihre neue Inszenierung der „Fle-ermaus“ (Operette in drei Akten von Johann Strauß). Bernhard Leismüller und sein Team lassen am Samstag, 21. August im Casinopark erstmals Open Air die Puppen tanzen. Beginn: 21 Uhr.

Alle Veranstaltungen finden Open-Air im Casinopark statt. Bei schlechtem Wetter wird ins Stadttheater ausgewichen.